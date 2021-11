Oppsvinget i europeisk reisevirksomhet sørget for å løfte Finnairs inntekter til nærmere 200 millioner euro i tredje kvartal, mer enn en dobling fra samme periode i fjor.

Men fortsatt er bare halvparten av flyselskapets markeder gjenåpnet, og det sammenlignbare driftsresultatet (der valutakurs og drivstoffpriser holdes konstant, red. anm.) landet på minus 109,1 millioner euro. Underskuddet er dog kraftig redusert fra 167 millioner euro i tilsvarende periode i 2020.

Netto kontantstrøm fra driften kom inn på plussiden for første gang siden fjerde kvartal 2019, nærmere bestemt på 27,1 millioner euro. I tredje kvartal i fjor lød den på minus 267,3 millioner euro.

Milliardtap fortsetter

Selv om reisingen til USA og Thailand gjenopptas i november, må Finnair og konsernsjef Topi Manner erkjenne at reiserestriksjonene fortsatt vil virke dempende på etterspørselen, særlig i Asia. Basert på økt vaksinering venter selskapet at Asia åpner «mer meningsfullt» for reisende tidlig i 2022, bortsett fra til Kina der gjenåpning ventes etter første halvår.

«Fraktvirksomheten er fortsatt sterk og kostnadsspareprogrammet leverer som planlagt, men grunnet reiserestriksjoner og ekstrakostnader forårsaket av oppjustert kapasitet og høyere drivstoffpriser, ventes et sammenlignbart driftsunderskudd for fjerde kvartal omtrent som i tredje – til tross for den gradvise økningen i inntekter», går det frem av kvartalsrapporten.

Når 2019-trafikk i 2023

Finnair estimerer videre at kontantstrømmen fra driften holder seg positiv i fjerde kvartal.

«I tillegg estimerer vi at de sammenlignbare driftsunderskuddene vil fortsette gjennom første halvår 2022, grunnet den trege gjeninnhentingen av Asia-trafikken. Selv om det operasjonelle klimaet i andre halvår 2022 vil nærme seg «pre corona», venter selskapet å komme tilbake til 2019-nivået i trafikken i 2023, målt i årlig ASK», heter det videre.

– Ettersom trafikken øker, har vi blitt i stand til å kalle permitterte ansatte tilbake til arbeid. Vi forbereder også lansering av vår nye direkterute fra Stockholm til USA og Thailand, et stort og nytt initiativ for Finnair, sier konsernsjef Manner i en kommentar.

Rapporten her.