Norwegian inngår avtale om leie av inntil 13 fly

Norwegian melder i en børsmelding onsdag ettermiddag at selskapet har inngått en prinsippavtale om å leie inntil 13 Boeing 737-800 NG-fly.

Selskapet melder ikke hvem flyene skal leies fra, men opplyser at leasingselskapet er erfarne og har tidligere relasjoner med Norwegian.

Flyene er ventet levert mellom fjerde kvartal 2021 og første kvartal 2022 for å støtte Norwegians sommerprogram neste år, ifølge meldingen.

Leieperioden er på mellom fem og åtte år, avhengig av flyets alder. De inkluderer såkalt «power by the hour»-avtaler for både vintersesongene i år og neste år. Det vil si at flyselskapet bare vil betale for flyene når disse er i bruk.

«Norwegian fortsetter å selektivt ekspandere den voksende flyflåten gjennom signerte LOIs (intensjonsavtaler, journ. anm), betinget av godkjennelser og dokumentasjon», skriver selskapet.