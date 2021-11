– Resultatene for tredje kvartal viser tydelig at de tiltakene vi har gjennomført for å sikre selskapets fremtid, ved å redusere gjeld og økonomiske forpliktelser samtidig som vi forbedrer kostnadseffektiviteten, har lyktes, sier konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian i en pressemelding.

Karlsen satt med borti 70 milliarder kroner i gjeld før den store restruktureringen, og etter å ha fjernet nær sagt alt sitter Norwegian nå med 642 millioner kroner i netto rentebærende gjeld.

MYE CASH: Konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian, Foto: Iván Kverme

Konsernsjefen kjører streng disiplin med kostnadene på Fornebu, og «god likviditetsstyring har bidratt til å gi selskapet en solid finansiell posisjon», står det. For Karlsen har sagt gjentatte ganger at Norwegian ikke skal brenne penger i tiden som kommer.

Fasit etter tredje kvartal? Kontantbeholdingen inkludert likvide midler var på 7,6 milliarder kroner ved utgangen av september, som betyr at Norwegian «bygde» 160 millioner kroner i cash i tredje kvartal.

51 fly

Norwegians resultat før skatt endte på 169 millioner kroner, som står i sterk kontrast til et underskudd på nær en milliard på samme tid i 2020.

– Vi opplever også en fortsatt positiv trend når det gjelder bestillinger av reiser lengre frem i tid, og et stadig økende antall passasjerer velger Norwegian og vårt rutenettverk i Europa. Det er et finansielt styrket Norwegian som nå står foran en vanligvis krevende vintersesong, fortsetter Karlsen.

Norwegian q3 2021 (Mill.kr) 3. kv./21 3. kv./20 Driftsinntekter 1.927 1.288 Driftsresultat (EBITDAR) 21 -1.263 Resultat før skatt 169 −980 Resultat etter skatt 169 −980 Norwegian

Med 2,5 millioner passasjer i kvartalet økte kapasiteten (ASK) med 130 prosent mens passasjertrafikken (RPK) steg med 177 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Fyllingsgraden i flyene var på 73,1 prosent, en økning på 12,5 prosentpoeng.

Onsdag ble det kjent at Norweigan signerte en avtale om 13 nye fly, som vil komme på toppen av de 51 flyene flyselskapet allerede opererer.

Karlsen skriver at fremtidige bestillinger viser en «positiv trend» for det kommende året, noe Norwegian trenger. For vintersesongen, med fjerde og første kvartal, er historisk svært dårlige perioder for flyselskaper.

Men med milliarder på bok og svært fleksible leasingavtaler ser det lysere ut enn på mange år hos Norwegian. Karlsen og resten av Norwegian kan nå innta første rad i det som kan se ut til å bli drama i flere akter i SAS, som i tillegg til å kjempe økonomisk er i full kamp med de ansatte.