Widerøe starter nytt selskap

Widerøe har opprettet datterselskapet Widerøe Zero, som skal omfatte satsingen på utslippsfri fly og hjelpe flyselskapet mot sine nullutslippsmål.

– For å stå fritt til å tenke utenfor boksen, har vi besluttet å etablere et nytt selskap, sier adm. direktør Stein Nilsen til Reuters.

Overfor nyhetsbyrået sier han at et mål for det nye selskapet er å finne veien til en mer bærekraftig virksomhet.

Widerøe Zero skal også forsøke å finne nye markedsmuligheter, sier Widerøe-sjefen, og viser til vertikal takeoff og landing som et eksempel på teknologiske endringer i bransjen som selskapet vil dra nytte av.

– For et kortdistanseflyselskap som vi er, er dette svært interessant, sier Nilsen.

Flyselskapet har som mål å ha sitt første nullutslippsfly i drift i 2026.

Tidligere har det innledet samarbeid med motorprodusenten Rolls-Royce om utvikling av nullutslippsfly.