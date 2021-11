American Airlines har kansellert mer enn 1.500 flyvninger siden fredag, og skylder på bemanningsproblemer og sterk vind ved deres travleste hub flere dager i forveien.

Ifølge CNBC har kanselleringen bare økt gjennom helgen og nesten en fjerdedel av selskapets planlagte flyvninger ifølge tidsplanen deres skal være avlyst. På fredag skal rundt 370 flyvninger ha blitt kansellert, mens på lørdag skal det ha vært 543 flyvninger, som tilsvarer rundt 20 prosent av de planlagte flyvningene.

Overbeviste ansatte om å slutte

Konserndirektør David Seymour i American Airlines sier i et internt notat at problemene startet med kraftige vindkast på torsdag som kuttet kapasiteten ved flyplassen i Dallas, og som gjorde at besetningsmedlemmer havnet feil sted med tanke på deres neste flyvning. I tillegg viser interne tall at tilgjengeligheten av piloter og flyvertinnene blir oppført som årsaker til de fleste kanselleringene på lørdag og søndag.

Imidlertid viser mandagsplanen til American Airlines at det «bare» er 1 prosent av flyvningene som ligger an til å bli kansellert.

Ifølge CNBC har flyselskapene slitt med personalmangel etter at reiselivet gjorde comeback mot slutten av våren. Dette har ført til flere tusen kanselleringer ettersom flyselskapene hadde overbevist tusenvis av ansatte om å ta imot sluttpakker og permisjoner for å kutte i lønnsutgiftene under pandemien.

Kaller tilbake ansatte

Nå prøver flyselskapene å bemanne opp igjen. Men en slankere bemanning gjør det vanskeligere for flyselskapene å komme seg etter forstyrrelser som dårlig vær eller teknologiproblemer.

Ifølge Seymour vil 1.800 flyvertinner komme tilbake fra permisjon den 1. november og resten ville være tilbake innen desember. I tillegg holder den amerikanske flykjempen med å ansette piloter, mekanikere og flyplassarbeidere, slik at flere crewansatte vil være på plass før høytidsperioden, melder CNBC.

American Airlines er ikke de eneste som har måttet kansellere flyvninger på grunn av bemanningsproblemer. Southwest Airlines kansellerte over 2.000 flyvninger over en tre-dagersperiode tidligere i oktober. Det skal ha kostet flyselskapet rundt 75 millioner dollar, og gjorde at Southwest «trimmet» flyveplanen ut 2021 for å unngå lignende tilfeller.