Kraftig forbedring for Ryanair

Lavprisflyselskapet Ryanair fikk et driftsresultat på 254 millioner euro i andre kvartal av regnskapsåret 2022, mot 11 millioner euro i samme periode året før, opplyser selskapet i kvartalsrapporten mandag.

Omsetningen ble 1.784 millioner euro i perioden, mot 1.051 millioner året før, mens resultat før skatt ble 225 millioner euro, mot minus 222 millioner i 2020.

Ryanair skriver at utsiktene for 2022 både hva gjelder prising og avkastning er utfordrende.

Visibiliteten er begrenset for 2022, skrives det, ettersom bookingkurven er stram, gjeninnhentingen av trafikk vil kreve prisstimulering – i tillegg til at selskapet ser økte kostnader knyttet til ikke-hedget drivstoff.

«Det er vanskelig å gi en meningsfull guiding for 2022», skrives det. Selskapet tror imidlertid at trafikken vil øke til over 100 millioner i løpet av 2022, og venter å ta tap på mellom 100 og 200 millioner euro i helåret.

Det fremkommer videre i rapporten at Ryanair vurderer en delisting fra London-børsen, ettersom handel i aksjen på denne børsen har blitt drastisk redusert i løpet av 2021.