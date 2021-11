Klimatoppmøte eller ei: Flyselskapet Norwegian opplevde en vanvittig økning i antallet passasjerer i oktober, som i tillegg tredoblet kapasiteten sammenlignet med oktober i 2020.

Og flyene? Nesten smekk fulle!

Med mulighet til å selge totalt 1,66 millioner billetter fra sine 48 operative fly i oktober er analytiker Petter Nystrøm i ABG Sundal Collier svært bull til at Norwegian hadde 1,37 millioner passasjerer forrige måned. Det gir en fyllingsgrad på imponerende 83 prosent, opp fra 73 prosent, som var snittet i tredje kvartal.

«Billettinntektene er estimert til 824 millioner i oktober, som er drøye 15 prosent bedre enn våre estimater», skriver Petter Nystrøm i en dagsfersk oppdatering.

Tallene gjør at Nystrøm ber meglerhusets investorer om å spenne setebeltet og kjøpe Norwegian-aksjer med begge hendene.

HØY FYLLINGSGRAD: Norwegian hadde 83 prosents kabinbelegg i oktober. Foto: NTB

«Sitting in pole position. Stock will move up. BUY», kvitterer han ut, med et kursmål på 15 kroner pr. aksje.

«Recovery story»

Konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian er blitt finansbransjens Tore Torell, etter at flyselskapet på mirakuløst vis unngikk skifteretten etter at coronaviruset destruerte luftfarten.