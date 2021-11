Fortsatt en lang vei å gå: – Ingeniørene ble ikke lyttet til

Boeing har i lang tid slitt med problemene 737 Max-flyene etter de fatale dødsulykkene i 2018-2019.

Den amerikanske flyprodusenten har brukt en formue på å utbedre feilene, og å dekke krav fra ulike flyselskapet, fordi de ikke har kunnet benytte flyene. Selskapet har lettet på sløret om at det nærmer seg en løsning, men det er fortsatt en lang vei å gå, ifølge sjefen for det amerikanske luftfartstilsynet (FAA), Steve Dickson.

«Boeing er ikke det samme som det var for to år siden, men de har fortsatt en jobb å gjøre», sa Dickson til Senatets handelskomité onsdag, ifølge Reuters.



Svaret fra selskapet er at det «forpliktet til full åpenhet og samarbeid i alle aspekter i forholdet med FAA».

Rett før avsløringer

Dicksons kommentarer kommer samtidig som en komite i kongressen gjennomfører en granskning av luftfarten. Senator Maria Cantwell, som er komiteens leder, har avslørt at hun planlegger å publisere en rapport om varslere i luftfartssektoren innen utgangen av 2021.

«Ingeniører som jobbet med produksjonslinjene kom med tidligere advarsler, blant annet om batteriproblemer knyttet til 787 Max og kompleksiteten til automatisering og overbelastning i ulike systemer», har Cantwell uttalt.

«De ingeniørene ble ikke lyttet til», la hun til.



Dickson opplyser om at FAA delegerer mindre ansvar til Boeing selv for flysertifisering , og at de krever mer åpenhet fra produsentene, ifølge Reuters.