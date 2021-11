SAS skal fly enda mer til USA

Flyselskapet SAS tar grep etter at USA nå åpner for at flere får innreise, og at etterspørselen etter reiser dermed øker kraftig.

Det betyr at flyselskapet tilbyr opptil 100 flyvninger pr. uke over jul og nyttår mellom Skandinavia og USA.

Fra 8. november gjenopptok SAS ruten til Miami fra Stockholm, mens den starter 10. november fra København og fra Oslo 11. november. Det innebærer at SAS vil ha daglige flyvninger i vinter fra Skandinavia til Miami.

Til New York øker også antallet avganger og det skal fra og med november fly totalt to ganger daglig fra København, Oslo og Stockholm.

SAS flyr daglig til Chicago fra København og starter opp flyvninger fra Stockholm til Chicago fra midten av desember.

Fra København øker selskapet antallet avganger til Los Angeles, San Francisco og Washington DC i perioden rundt jul og nyttår.