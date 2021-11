I samme tidsperiode økte fyllingsgraden i flyene fra 38 prosent i kvartalet til 61 prosent i oktober.

Høyere kostnader enn Norwegian hadde

Innen utgangen av neste år er målet å øke flåten til mellom 12 og 18 fly. Allerede på nyåret får selskapet påfyll av seks nye 737 Max-fly fra Boeing, i varianten kalt 737-8.



Flyr har en opsjon på ytterligere fire slike fly til fra leasingselskapet Air Lease Corporation.

Flyr varsler også at de fra andre halvår neste år har et mål om å ha 38 årsverk ansatt per fly i snitt og at enhetskostnaden deres skal ligge på mellom 0,41 og 0,43 – målt som driftskostnad per setekilometer før drivstoff.

Til sammenligning hadde Norwegian en enhetskostnad på 0,51 før drivstoff i tredje kvartal i år og 0,31 i 2019 – før pandemien brøt ut.

Vil "reetablere en finansiell buffer"

I meldingene som kom ut på mandag før kvartalsrapporten varslet Flyr at de vil hente 250 millioner kroner i den første emisjonen siden børsnoteringen tidligere i år.

Dette skal gjøres for at selskapet kan "reetablere en finansiell buffer", ifølge meldingen på mandag. Der kom det også frem at selskapet har svidd av 248 millioner kroner i kontanter siden oppstarten, hvorav 94 millioner kroner gikk med før første avgang.

152 millioner kroner rant ut av kassen i tredje kvartal alene. Selskapet satt da igjen med 362,5 millioner kroner på bok per utgangen av september.

Flyr opplyser i regnskapet at de for tiden opplever 100 prosent tilbakehold fra kredittkortselskapene, noe som betyr at de ikke får ut penger for billettene før reisen gjennomføres. Dette er det samme Norwegian har opplyst at også preger dem og hele bransjen.



Flyr hentet opprinnelig 600 millioner kroner til en kurs på 5,0 kroner per aksje i forbindelse med børsnoteringen i mars.

Denne nye emisjonen er garantert av styreleder og gründer Erik Braathen og andre nye og eksisterende investorer. Emisjonen vil bli forelagt en ekstraordinær generalforsamling som skal avholdes i desember eller januar.

Selskapet opplyste samtidig at de hadde en omsetning i tredje kvartal på 39,6 millioner, et brutto driftsresultat før leasingkostnader (EBITDAR) på -142,8 millioner og et resultat etter skatt på -162,3 millioner.

