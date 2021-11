Flygigant senker forventningene

Airbus har nedjustert prognosen for flyetterspørselen de kommende 20 årene, ifølge Reuters.

Flyprodusenten venter nå at det vil bli levert 39.020 fly til markedet de neste 20 årene. For to år siden var Airbus' prognose 39.213.

Det er utsiktene for de større flyene som trekker ned, der ikke bare mindre langdistansereising påvirker Airbus-prognosen, men også det at markedet allerede er overfylt med de større flyene.

Airbus' utsikter samsvarer med rivalen Boeings utsikter, ifølge nyhetsbyrået. Den amerikanske flyprodusenten reduserte i september sin 20-årsprognose med 1 prosent fra selskapets estimater for to år siden.

Airbus løfter imidlertid prognosen for transportflyene. Her ventes det 880 leveranser de neste 20 årene, 2,9 prosent mer enn hva Airbus regnet med for to år siden.

Lavere passasjervekst også

Når det kommer til selve passasjerene, venter Airbus nå en gjennomsnittlig årsvekst på 3,9 prosent i passasjertrafikken.

I 2019, før coronapandemien, var Airbus' prognose en årlig vekst på 4,3 prosent.

Asia ventes å ha den raskeste passasjerveksten, med Kina som største marked, ifølge Airbus.