Luftfartstilsynet i Kina har informert flyselskapene om at de er tilfredse med designendringene som er blitt foreslått av Boeing for deres 737 MAX-fly for å løse sikkerhetsproblemer. Boeing håper endringene kan gjøre at deres bestselger igjen får tilgang til det kinesiske luftrommet etter å snart ha vært utestengt i to år.

Ber om tilbakemelding

Det kinesiske luftfartstilsynet inviterer samtidig flyselskapene til på komme med tilbakemeldinger på et foreslått luftdyktighetsdirektiv for 737 MAX innen 26. november, viser en udatert melding Reuters har fått tilgang til.

Både i USA og Europa ba de om tilbakemeldinger fra bransjen vedrørende lignende forslag i fjor, før de til slutt godkjente 737 MAX for kommersiell flyvninger igjen.

Det foreslåtte direktivet skisserer spesifikke prosedyrer som piloter skal utføre i tilfelle problemer som ligner på de som dukket opp i de to flyulykkene som skjedde på relativt kort tid i 2018/2019. I forrige uke ble det forøvrig kjent at flyprodusenten har inngått et forlik med de etterlatte etter den siste ulykken i Etiopia i 2019, der 157 mennesker mistet livet.

Ifølge Reuters lister direktivet også opp alle systemene som må fungere for at flyet skal kunne sendes.

Luftfartstilsynet i Kina sier at endringene som Boeing har foreslått, som inkluderer utformingen av flykontrollprogramvaren og displaysystemet, vil kunne fjerne de usikre situasjonene som førte til krasjene.

Comeback mye verdt

En talsperson for flyprodusenten sier at selskapet vil fortsette å samarbeide med regulatorer verden rundt for å få 737 MAX i drift.

Et comeback i i verdens største flymarked vil være en stor velsignelse for Boeing, mener Jefferies. Meglerhuset var ute i september og sa at en retur til Kina for flyprodusenten vil være verdt en økning på 5 prosent på aksjekursen.

Boeings adm. direktør David Calhoun gikk ut i oktober og sa at selskapet jobbet for å få kinesiske godkjenninger innen slutten av året for 737 MAX-flyene deres, og at det var forventet at leveransene gjenopptas i første kvartal 2022.

Før Boeings bestselger ble satt på bakken, ble rundt en fjerdedel av flyene deres solgt til kinesiske kjøpere, og flyprodusenten sitter fortsatt på rundt 120 fly som venter på å bli overført til sine kinesiske eiere, melder Reuters.

I tillegg til sikkerhetshensyn, har også Boeing handel med kinesiske kunder blitt hindret av den pågående «handelskrigen» mellom USA og Kina. Hvorav amerikanske myndigheter har beskyldt sin kinesiske motpart for å blokkere kjøp av Boeing-fly for innenlandske kinesisk flyselskaper.