Fredag annonserte Rolls-Royce at deres elektriske fly «Spirit of Innovation» nådde en toppfart på 623 kilometer i timen, noe selskapet hevder gjør flyet til «verdens raskeste helelektriske kjøretøy».

Derfor vil Rolls-Royce sende inn tre ulike krav om verdensrekorder til Fédération Aéronautique Internationale – World Air Sports Federation som kontrollerer og sertifiserer verdens luftfarts- og astronautiske rekorder:

At flyet treffer en topphastighet på 555,9 km/t over 3 kilometer. Den nåværende rekorden er visstnok på 213,04 km/t.

Nådde en hastighet på 532,1 km/t over 15 kilometer. Det er 292,8 km/t raskere enn den nåværende rekorden.

Klatret til 3.000 meter på 202 sekunder. En forbedring på 60 sekunder fra dagens rekord.

Det var under disse flyvningene at flyet registrerte toppfarten på 623 km/t. Det skal være over 213,04 km/t raskere enn den forrige rekorden som ble satt av Siemens eAircraft-drevne Extra 330 LE Aerobatic-fly i 2017.

Hadde jomfrutur i september

«Spirit of Innovation» er resultatet av et prosjekt som heter Accelerating the Electrification of Flight, som inkluderer elektromotor- og kontrollerspesialist YASA og Electroflight. YASA er et heleid datterselskap av Mercedes-Benz, mens Electroflight er en startup innen luftfart.

STOLT: Konsernsjef for Rolls-Royce Holdings, Warren East. Foto: Bloomberg

«Etter verdens fokus på behovet for handling på COP26, er dette nok en milepæl som vil bidra til å gjøre «jet zero» til en realitet og støtter våre ambisjoner om å levere teknologigjennombruddene samfunnet trenger for å avkarbonisere transport over luft, land og sjø,» sier konsernsjef Warren East i Rolls-Royce.

Elflyet bruker en elektrisk drivlinje på 400 kilowatt og har ifølge Rolls-Royce den mest krafttette fremdriftsbatteripakken som noen gang er satt sammen i luftfart. Første tur var i september da flyet svevde rundt i Storbritannia i 15 minutter.

Luftfarten regnes som en av verstingene når det kommer til utslipp, og de senere årene har en rekke aktører begynt å utvikle planer og konsepter knyttet til lav- og nullutslippsluftfart. Blant annet kunngjorde Airbus i september i fjor at de hadde planer om tre hydrogendrevne konseptfly, som flyprodusenten hevdet ville kunne settes i drift innen 2035.