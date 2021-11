Men etter at coronaviruset inntok luftfarten har flyplasser vært folketomme i lange perioder, hvor driverne av kiosker og butikker har sett omsetningen bråstoppe. Disse har naturligvis permittert de ansatte, men faste kostnader som husleie har løpt som vanlig. Dette gjør Avinor nå noe med, rett og slett for å risikoavlaste butikkene og finne frem til et mer balansert risikobilde.

TORG: – Kanskje en følelse av å være på et annet sted enn på en flyplass, sier Johnsen. Foto: Heiko Junge

– Et av grepene vi gjør er å rendyrke en omsetningsbasert husleiemodell, og nye klausuler for lempinger når passasjerutviklingen får negative utslag. Går det bra med reiseutviklingen går det bra for begge parter, sier han, og fortsetter:

– Vi prøver oss med nye kontraktsmodeller, med nye måter å tenke retail på.

Utlendinger flokker rundt

Avinor eier og drifter 44 flyplasser rundt om i landet, men anbudet, som går ut 10. januar, gjelder kun på de fire største flyplassene: Oslo Lufthavn, Bergen Flesland, Stavanger Sola og Trondheim Værnes.

– Det er ikke hele tilbudet av servering på alle steder, sier Johnsen.

– Men det er hele serveringsporteføljen i Bergen.

I tillegg ønsker Avinor å gjøre flyplassene så attraktive som mulig, og gjør derfor en stor endring på Oslo lufthavn, hvor det skal bygges et stort torg for å skape ny inspirasjon, flere og mer dynamiske lokaler som skaper bedre kundeopplevelser. «Vi må gjøre lufthavnen langt mer levende fremover», er Avinors ønske.

– Dette vil gi en helt annen følelse, og kanskje en følelse av å være på et annet sted enn på en flyplass. Slike ting gjør vi for at det skal kunne bli så bra som mulig for både reisende og våre samarbeidspartnere.

GJELDER OGSÅ TRONDHEIM: Milliardavtalene fra Avinor gjelder også i Trondheim, i tillegg til Bergen og Stavanger, ved siden av Oslo. Foto: NTB Scanpix

Kjemper som svenske SSB, Umoe, Travel Retail Norway, Airport Retail Norway og Reitan har kanskje allerede planer for å gå inn i nye kontrakter, men ifølge Johnsen skal det også være internasjonale aktører som sikler etter flyplasskontraktene.

– Vi snakker med flere og nye aktører syd i Europa i tillegg til flere Norske og nordiske. Norge har høy oppmerksomhet der ute siden vi har kommet oss godt gjennom corona, med høy reiselyst og god økonomi. Norge har også stor oppmerksomhet som turistdestinasjon. Amerikanske Delta starter direkteflygninger til Bergen i 2022. Vi gleder oss til tiden som kommer, sier Johnsen.