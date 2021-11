Cathay Pacific kutter i flytilbudet på grunn av covid-19

Hongkong har opprettholdt noen av verdens strengeste karantenetiltak og reiserestriksjoner under pandemien, noe som har bidratt til å holde smitten på et lavt nivå. Ifølge South China Morning Post vil flyselskapet Cathay Pacific redusere rutetilbudet til Hongkong i desember, ettersom byens strenge reisebegrensninger fortsetter å holde internasjonale reisende borte.

Når høytiden nærmer seg vil flyselskapet konvertere rundt en tredjedel av flyvningene til Hongkong til å håndtere last. De rundt 620 utgående flyvingene som er planlagt i desember til foreløpig forbli urørt.

I forrige uke beordret myndighetene i Hongkong mer enn 100 Cathay Pacific-ansatte i obligatorisk karantene etter at tre av deres kolleger som bodde på det samme hotellet i Tyskland testet positivt ved retur, skriver Hong Kong Free Press. De tre pilotene skal ha blitt sparket etter at en undersøkelse konkluderte med at det hadde skjedd et alvorlig brudd under utenlandsoppholdet.