– Samtidig er utsiktene dempet, balansen strukket og lønnsomheten borte, skriver han videre.

Mens SAS leverte inntekter som lå noe over forventning, var underskuddet i driftsresultatet (EBTI) på -474 millioner halvparten så stort som Westgaard hadde estimert i forkant.

Analysesjef Jacob Pedersen i Sydbank sendte tirsdag ut en oppdatering der han senker SAS til «Selg», slik DNB allerede har og skriver at «behovet for store endringer presser seg på».

Pedersen mener «SAS halter etter konkurrentene i tilpasningen til en ny virkelighet» og at «risikoen for kapitalinnhenting er reell, men ikke påkrevd her og nå».

Milliardene har rent ut

Og selv om SAS hentet inn 13 milliarder kroner i en emisjon for omtrent et år siden har flyselskapet kun 4,26 milliarder igjen.

SAS skriver også i sin kvartalsrapport at det har forskuddsbetalt 100 millioner dollar, rundt 900 millioner svenske kroner, for 10 Airbus A320 neo-fly, med leveranser som strekker seg inn i andre kvartal i regnskapsåret 2022/2023.

Den nye finansieringsplanen og sparemålene som SAS-sjefen tidligere i høst signaliserte at skulle komme før jul er ikke med i rapporten tirsdag.



Les også:

Vurderer å utvide «Lavkost-SAS»

Opprettelsen av datterselskapet SAS Ireland med baser i London og Malaga under forrige konsernsjef Rickard Gustafson skapte en betent situasjon med de tillitsvalgte. De mener de utenlandske basene undergraver de skandinaviske arbeids- og lønnsforholdene. I år har SAS annonsert en endring der SAS Ireland døpes om til SAS Connect, flyttes hjem og etablerer seg med en base i København i «starten av 2022».

FERSK: I juli overtok Anko van der Werff som konsernsjef i SAS. Foto: SAS

SAS har inngått en ny tariffavtale med en annen fagforening, FPU, for dette selskapet, noe som har skapt stor frustrasjon i de andre fagforeningene.

Nå kommer det frem at «lavkost-SAS» kan bli utvidet, for flyselskapet skriver at man «evaluerer mulighetene for å utvide SAS Connect og åpne baser i Stockholm og Oslo i løpet av året».

Tilgjengelig kreditt

SAS fikk tilgjengelig en kredittramme på 3 milliarder av hovedeierne, svenske og danske myndigheter. I kvartalsrapporten er det tydelig at SAS ikke har trukket opp denne fasiliteten, som igjen gjør at nettogjelden faktisk faller, for første gang på 2 år.

Likevel har SAS et stort gjeldsberg å jobbe med, da den langsiktige gjelden i flyselskapet beløper seg til 30 milliarder. Den rentebærende gjelden er nærmere 33 milliarder.

Ifølge SAS er det fortsatt uklart hvilken effekt den nye corona-mutanten Omikron vil få. Selskapet opplyser at «den kortsiktige effekten av den nylige utviklingen må fortsatt analyseres fullt ut, men vi forblir optimistiske for de hektiske reiseperiodene foran oss»