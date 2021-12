Det globale markedet for flydrivstoff har nok en gang kommet under sterkt press etter at flere land har innført innreiserestriksjoner i kjølvannet av den nye virusvarianten Omikron. Japan har blant annet lukket landet helt for innreise, og flere europeiske land har innført restriksjoner i flytrafikken.

I en rapport datert 16. november fra Det internasjonale energibyrået (IEA) var etterspørselen etter drivstoff i luftfarten anslått til å vokse med 550.000 fat pr. dag, til 5,9 millioner fat daglig i fjerde kvartal.

Vekstanslaget må mest sannsynlig revurderes etter flere globale innreiserestriksjoner.

«Den reelle risikoen fra den nye varianten er en gjeninnføring av mer utbredte flyrestriksjoner gjennom vinteren, og at dagens globale etterspørsel etter flydrivstoff på rundt 6 millioner fat pr. dag vil nedjusteres betydelig», skriver energikonsulentselskapet FGE i et notat, melder Reuters.

De asiatiske raffineringsmarginene for flydrivstoff falt blant annet til det laveste nivået på mer enn to måneder på mandag.

Kan bli en tøff vinter

«Den nåværende etterspørselen etter flydrivstoff er kun 1 millioner fat pr. dag høyere enn i vinteren som var, og antallet innleggelser øker», skrev Goldman Sachs-analytikere i et notat datert på fredag.

«Et worst case scenario vil være en etterspørsel på lik linje med forrige vinter, mens et kuttanslag på 0,5 millioner fat pr. dag fra de nåværende nivåene frem til andre kvartal 2022 vil være et konservativt anslag», står det videre i notatet.

Flydataselskapet OAG opplyser til Reuters at 2,4 prosent av den planlagte flyaktiviteten er borte for de neste fire månedene.

«Det er for tidlig å si om nedgangen skyldes svakere etterspørsel enn ventet, eller om det er en tidlig reaksjon fra flyselskapene på den nye virusvarianten med blant annet stengte grenser», påpeker OAG til.