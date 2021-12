Easyjet forventer å fly med en kapasitet på rundt 65 prosent av 2019-nivåer i regnskapsmessig første kvartal 2022, med en kabinfaktor på over 80 prosent. Det fremgår av en oppdatering fra selskapet tirsdag.

For andre kvartal ventes kapasiteten til 70 prosent av 2019-nivåer.

«Det er for tidlig å si hvordan omikron-varianten påvirker europeisk reise og andre kortsiktige restriksjoner som kan komme som resultat av dette. Vi har imidlertid forberedt oss på perioder med usikkerhet slik som nå. Selv om vi har sett en økning i transfers med noe svakere trading i første kvartal, er det oppmuntrende å se fortsatt gode nivåer med nye bookinger for andre halvår», skriver selskapet.

Videre skriver selskapet at de har oppskalert kapasiteten ettersom tilliten blant kundene har kommet tilbake, og venter har foreløpige forventninger om at kapasiteten i regnskapsmessig fjerdekvartal vil omtrent være tilbake på 2019-nivåer.

EasyJet legger til at gitt fortsatt kortsiktig usikkerhet gir ikke selskapet noen ytterligere guiding for regnskapsmessig 2022, og noterer seg at kundene booker tettere til avreisedato samt at visibiliteten forblir begrenset.

Målene selskapet har satt seg er å vokse tilbake til prepandemi-kapasitet innen 2023, med ebitda marginer på midten av 10-tallet med avkastning på sysselsatt kapital på midten til lavt på 10-tallet på mellomlang sikt.