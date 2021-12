Flybransjen fikk seg en ny smell da omikron-varianten ble oppdaget like før høysesongen i desember. Det mener Emirates-president Tim Clark kan gi «betydelige traumer» for en flybransje som fortsatt halter etter pandemi-nedstengningene.

I et intervju med Reuters sier Clark at Emirates jobber med utgangspunkt i at den nye varianten kan håndteres effektivt med vaksiner, men han erkjenner samtidig at de neste ukene er kritiske for industrien frem til forskere får undersøk risikoen til viruset.

BEKYMRET: Emirates-president Tim Clarke. Foto: Bloomberg

– Desember er en veldig viktig måned for flybransjen, sier Clark og legger til:

– Hvis den går tapt, eller vinteren bår bort for mange bedrifter, vil det gi betydelige traumer for forretningsverden, spesielt for flybransjen og deres leverandører, sier Clark.



Flypause fra Sør-Afrika

Omikron ble rapportert inn for første gang 24. november i Sør-Afrika, hvor smitten siden har steget raskt. Siden ha den spredt seg til flere land, noe som har gjort at flere har innført reiserestriksjoner igjen. Både Japan og Israel har stengt grensene helt for utlendinger.

– Det vil sannsynligvis hemme, men ikke stoppe oppgangen i etterspørselen som vi alle har hatt nytte av den siste måneden eller to, sier Clark.

Ifølge Emirates-sjefen var det et vanskelig valg å ta da de bestemte seg for å pause flyvninger ut av Sør-Afrika og en håndfull andre land, gitt den sterke etterspørselen i desember.

Clark hevder imidlertid at bestillinger generelt har holdt seg sterke til tross for gjeninnføring av tiltak i enkelte europeiske markeder.

– Folk har ikke tatt noen avgjørelse om å kansellere eller å rekke seg ut, så vi håper at det ikke blir verre, sånn at innreiseprosedyrene blir såpass strenge at det hindrer folk å reise i det hele tatt, sier Clark.

Må lære opp ansatte igjen

Ifølge Reuters er det bare to uker siden adm. direktør i Emirates Sheikh Ahmed bin Saeed Al-Maktoum sa at flyselskapet planla å sette i gang ytterligere 60 A380-fly som svar på den økende etterspørsel, i tillegg til de 47 som er i drift.

– Det vil bli justert ut ifra hvilken form denne varianten tar, sier Clark mandag.

– Hvis det er mildt og det aksepteres som mildt i sin effekt og vaksinene håndterer det, så håper vi å ha alle flyene våre til å fly, inkludert alle 380-tallet innen sommeren neste år.



Ifølge Clark er å lære opp og omskolere kabinansatte, piloter og ingeniører igjen den største hemskoen for flyselskapet.

– Vi fortsetter å bevege oss som om denne varianten vil bli behandlet. Hvis det ikke er det, vil det forsinke planene våre tilsvarende, sier Emirates-presidenten.