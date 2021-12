De kan tas i bruk i Kina igjen fra neste år, etter månedsveis med forhandlinger mellom Beijing og Boeing.

Beskjeden førte til at Boeing-aksjen steg betraktelig. Beslutningen betyr at mer enn 100 fly som har blitt produsert de to siste årene, nå kan leveres til kinesiske selskaper.

Flymodellen ble satt på bakken i mars 2019 etter to katastrofale ulykker som til sammen kostet 346 menneskeliv.

(©NTB)