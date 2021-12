Over én million passasjerer fløy med Norwegian i november, litt ned fra trafikken i oktober, ifølge ferske trafikktall mandag morgen.

– Resultatet viser at vi har truffet godt med å tilpasse produksjonen til kundenes reisebehov. Spania er ett av markedene vi ser en god utvikling i bookingene, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.



Sammenlignet med november 2020 økte den totale kapasiteten (ASK) økt med 541 prosent og passasjertrafikken (RPK) er opp 1.007 prosent. Videre lå fyllingsgraden i november på 76,6 prosent.

I november hadde Norwegian i gjennomsnitt 49 fly i drift, mens 99,8 prosent av oppsatte flyvninger ble gjennomført. Punktligheten var på 91,3 prosent.

Yielden, som viser inntekt pr. passasjerkilometer, var 0,55 kroner i november, som gir en reduksjon på 34 prosent på årsbasis. Inntektene pr. tilgjengelige setekilometer (rask) var 0,42 kroner, opp 14 prosent på årsbasis.

Forrige uke ble det klart at Norwegian har leaset to Boeing 737 MAX 8 for å kunne gjennomføre det planlagt ruteprogrammet for sommeren 2022, og før helgen gjeninnførte selskapet munnbindplikten.

I oktober økte Norwegian kapasiteten med 195 prosent, sammenlignet med fjoråret, og fraktet 1,2 millioner passasjerer.