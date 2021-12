Flykjempe leverte mer enn ventet

Den europeiske flyprodusenten Airbus leverte 58 fly i november, litt over forventningen på rundt 55 fly. Selskapet må levere 82 fly i desember for å nå målet for 2021 på 600 fly, melder Reuters.

Den siste uken i november overleverte Airbus 21 fly, seks flere enn den siste uken i oktober.

Mellom januar og november leverte Airbus 518 fly og solgte 610. Etter å ha justert for kanselleringer endte Airbus med en netto på 368 fly over de 11 månedene.

Leveringene til Airbus pleier å stige kraftig i årets siste måned, men årets situasjon er mer usikker på grunn av leveringsproblemer, som har rammet store deler av industrien.

Flere leveringer har derfor blitt flyttet til starten av neste år.

Selskapet sikret nylig 318 nye flyordre under Dubai Airshow.