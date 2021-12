Norse Atlantic lander ny pilotavtale

Saken oppdateres.

Norse Atlantic Airways og Norsk Pilotforbund har inngått en kollektivavtale som varer frem til mars 2024, går det frem av en børsmelding.

Partene har vært representert av NHO Luftfart/NHO og Norsk Flygerforbund/LO.

For Norse betyr enigheten at selskapet vil ha et «forutsigbart og godt rammeverk for etablering og utvikling av virksomheten.»

I september inngikk Norse Atlantic Airways avtale med britiske piloter.

Norse planlegger å starte flygninger mellom Europa og Nord-Amerika i 2022.