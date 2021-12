Kelly var innom en komitehøring i senatet for handel, vitenskap og transport, sammen med blant annet sjefene for United og American Airlines. Og han skal ha få oppmerksomhet under høringen for å ha stilt spørsmål ved de helsemessige fordelene av å bruke munnbind på fly, melder CNBC.

«Jeg tror sterk at masker ikke tilfører mye eller noe i luftkabinmiljøet – det er veldig trygt, veldig høy kvalitet sammenlignet med andre innendørs omgivelser,» sa Kelly under høringen.

Måtte klargjøre kommentar

Mange reagerte på kommentarene til Kelly, og det endte med at Soutwest offentliggjorde en epost som Kelly hadde sendt til de ansatte i et forsøk på å klargjøre kommentarene. I mailen skrev han blant annet at flyselskapet støtter det gjeldende føderale munnbindkravet på flyplasser og fly.

«Det er ingen forsøk på å endre det før det utløper ... Flertallet av våre ansatte og kunder har følt at det har vært et viktig beskyttelseslag, og jeg er absolutt enig i det, » skrev Kelly i eposten.



Biden-administrasjonen innførte tidligere denne måneden krav om munnbind på fly og andre transittmoduser til 18. mars, skriver CNBC.

Går av til neste år

I meldingen fra Southwest skriver flyselskapet at selv om Kelly testet negativt flere ganger før høringen, testet han positivt for covid-19 etter at han kom hjem og opplevde milde symptomer.

Både Delta-operasjonssjef John Laughter, United-sjef Scott Kirby og American Airlines Doug Parker som var tilstede på høringen har alle testet negativt, melder de respektive flyselskapene.

Kelly er fullt vaksinert og har fått en booster, og skal ifølge rapportene ha det bra og hviler for tiden hjemme. Ifølge Southwest fortsetter symptomene hans å være milde og han blir bedre for hver dag.

Fra før av er det kjent at Kelly vil gå av som konsernsjef for flyselskapet til neste år, for å bli styreleder for flyselskapet. Og det blir konserndirektør Robert Jordan som overtar rollen som konsernsjef fra 1. februar 2022.