Qatar Airways saksøker Airbus

Qatar Airways sier de har startet en rettsbehandling i en britisk domstol mot flyprodusenten Airbus i et forsøk på å løse en konflikt som har oppstått om ytterstellet på A350-passersjerfly. I det som kalles et sjeldent juridisk oppgjør om luftfartsikkerhet, skriver Reuters.

Megling mellom partene har pågått i flere måneder etter at Qatar Airways i august gikk ut og sa at de måtte sette 13 A350-er på bakken etter instruks fra myndighetene, på grunn av overflate- og malingsskader som kan utgjøre sikkerhetsproblemer. Og til sammen har nå flyselskapet satt 21 fly på bakken på grunn av problemet.

Airbus på sin side insisterer på at passasjerflyene er trygge å fly til tross for noen skavanker på overflaten, men Qatar Airways mener det er for tidlig å si om sikkerheten er blitt kompromittert.

SINT: Qatar Airways' konsernsjef Akbar Al Baker sa i forrige uke at han så for seg å legge inn en stor ordre på A350, men det er nå ventet at Boeing heller vil vinne den ordren. Foto: Bloomberg

Stoppet megling

Meglingen stoppet imidlertid i forrige uke da Airbus beskyldte flyselskapet for å feilaktig fremme problemet som et sikkerhetsspørsmål, og truet Qatar med å kreve en uavhengig juridisk vurdering, skriver Reuters.

Men denne uken slo flyselskapet tilbake da de kunngjorde at de hadde tatt saken mot Airbus til High Court i London:

«Vi har dessverre mislyktes i alle våre forsøk på å nå en konstruktiv løsning med Airbus i forhold til den akselererte overflateødeleggelsen som påvirker Airbus A350-flyene negativt. Qatar Airways har derfor ikke fått noe annet alternativ enn å søke en rask løsning på denne tvisten via domstolene.»

Airbus bekreftet mandag kveld at de hadde mottatt et formelt rettskrav, og flyprodusenten sier i en kommentar at de vil «sterkt forsvare sin posisjon».

Skal ha foreslått løsninger

Tidligere har en talsmann for franskmennene hevdet at de har funnet årsaken til problemet og jobbet med kunder og europeiske myndigheter, som visstnok har sagt at de ikke har identifisert et sikkerhetsproblem.

En ekstra liten tvist kom da Reuters fikk tilgang til dokumenter som avslørte at minst fem andre flyselskaper rundt om i verden, har klaget på maling eller andre overflateproblemer siden 2016. Inntil nylig har Airbus påstått at problemet bare var malingen på Qatars fly. Men mens Qatar har satt sine fly på bakken, driver fortatt de andre flyselskapene å flyr rundt med Airbus' A350, og sier at luftdyktigheten ikke påvirkes av det de kaller kosmetiske problemer.

Videre hevder flyprodusenten at de har foreslått midlertidige løsninger som spenner fra reparasjoner til omlakkering, men mener at Qatar Airways har ignorert disse forslagene uten rimelig begrunnelse.