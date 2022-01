Mette Frederiksen la frem målene i sin nyttårstale lørdag kveld.

– Blir det vanskelig? Ja. Kan det la seg gjøre? Ja, det tror jeg. Vi er allerede på vei. Dyktige forskere og virksomheter jobber med løsningene, sier statsministeren.

– Lykkes vi med det, vil det være et grønt gjennombrudd. Ikke bare for Danmark, men for hele verden, sier Frederiksen.

Det skal bli mulig å fly grønt innenriks innen 2025, mens innen 2030 skal alle innenriksflyvninger kunne være grønne, sier statsministeren.

Frederiksen gikk også i rette med det tunge byråkratiet i velferdsstaten og beklaget at hun er den sjette statsministeren i rekken som må ta opp det problemet.

– Jeg vil derfor i kveld foreslo noe vidtrekkende. At vi avskaffer den omfangsrike reguleringen og lovgivningen på eldreområdet og starter helt forfra, sier Frederiksen.

– En ny kort og presis eldrelov. Med klare verdier. Verdighet. Valgfrihet. Selvbestemmelse. Og få dokumentasjonskrav, sier hun.

Et annet løfte var at alle landets kommuner skal kunne be om å bli unntatt fra statlige regler på en rekke velferdsområder.

– Da kan dere lokalt skape den grunnskolen, den eldrepleien og den barnehagen dere ønsker, sier hun.