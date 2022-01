Amerikansk luftfart har fått Biden-administrasjonen med på en 5G-utsettelse, men utbyggerne nekter. Bloomberg-reporter Annmarie Hordern orienterer.

Utvidelsen av 5G-nettet i USA skal etter planen starte onsdag denne uken, men i et brev nyttårsaften tok USAs transportminister Pete Buttigieg og sjefen for det amerikanske luftfartstilsynet (FAA), Steve Dickson, til orde for en utsettelse på opptil to uker.

De spår ifølge Bloomberg en potensiell «utbredt og uakseptabel forstyrrelse» av flytrafikken, siden flymaskiner vil unngå lufthavner dynket i 5G-signaler som kan påvirke elektronikken i bruk under landing.

En to ukers utsettelse er ment å skulle gi FAA og flyindustrien nødvendig tid til å identifisere lufthavner der en buffersone vil tillate «fortsatt trygge flygninger.»

– Grunnløs anmodning

Konsernsjefene for de to utbyggerne, Hans Vestberg i Verizon og John Stankey i AT&T, avviste «den grunnløse» anmodningen i et felles svarbrev søndag, og skrev at en utsettelse vil være skadelig for millioner av mobilbrukere. Samtidig holder de døren på gløtt for en seks måneders pause ved enkelte lufthavner, i tråd med en modell som ble fulgt i Frankrike.

SVENSKEN SIER NEI: Verizon-sjef Hans Vestberg. Foto: Bloomberg

Brevet fra telekom-toppene har fått Airlines for America på (rulle)banen, og «uten passende skadebegrensende tiltak» anslår arbeidsgiverorganisasjonen ifølge nyhetsbyrået et «worst case» der 345.000 kommersielle flygninger og 32 millioner reisende rammes årlig – i form av enten utsettelser, omdirigeringer eller kanselleringer.

Totalkostnaden for forstyrrelsene estimeres til 2,1 milliarder dollar, et regnestykke som også inkluderer opptil 5.400 cargo-flygninger.

Airlines for America fikk senere søndag støtte fra den største amerikanske pilotforeningen, Air Line Pilots Association.

Enorme summer i spill

Verizon- og AT&T-sjefene hevder på sin side at kraften i signalene er tilstrekkelig lav til å utelukke forstyrrelser, og at avstandene mellom frekvensene er tilstrekkelig til å ivareta sikkerhet. Samtidig mener de 5G-utvidelsen må være en prioritet med tanke på kappløpet med Kina og en sterkt stigende etterspørsel etter trådløse tjenester som følge av coronapandemien.

Utvidelsen representerer også enorme investeringer for telekomindustrien, som betalte over 80 milliarder dollar i auksjonene for de aktuelle frekvensene.

AT&T og Verizon har tidligere gått med på å redusere kraften i sine 5G-signaler, og å utsette utvidelsen fra den opprinnelige oppstarten i desember.

Transportdepartementet og FAA går nå gjennom responsen fra partene, og skrev i en felles e-post søndag at «amerikanske standarder for luftfartssikkerhet vil guide våre neste handlinger.»