Drøyt 50.000 passasjerer reiste med Flyr

Flyr fraktet 51.551 passasjerer fordelt på 13 destinasjoner i desember, opplyses det i en børsmelding.

Med fem operative fly utgjorde flyselskapets totale kapasitet (ASK) i desember 99,4 millioner setekilometer. Kabinfaktoren var på 47,1 prosent.

Flyr skriver i meldingen at juletrafikken sørget for et høyt antall reisende, men at de nylig implementerte coronarestriksjonene tydelig påvirket etterspørselen.

– De nye smitterverntiltakene som ble innført i desember, inkludert anbefaling om hjemmekontor, påvirket flyindustrien umiddelbart. Til og med i en måned som vanligvis er preget av høy reiseaktivitet på grunn av juleferie, er det helt tydelig at folk reiste mindre enn forventet i julen, sier Flyr-sjef Tonje Wikstrøm Frislid i en kommentar.

Inntekten pr. flydde setekilometer (PASK) var i desember på 24 øre, tilsvarende gjennomsnittlig PASK siden oppstart 30. juni.

Flyr opererte 98,3 prosent av de planlagte flyvningene i desember, hvorav 74,8 prosent gikk på oppsatt rutetid.

Flyr avholdt tirsdag en ekstraordinær generalforsamling hvor de vedtok en emisjon på 250 millioner kroner, med en rabatt på snaue 33 prosent.

