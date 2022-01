Norwegian Air Shuttle fraktet 931.917 passasjerer i desember i fjor, opplyses det i en børsmelding.

Sammenlignet med samme periode i fjor tilsvarer det et oppgang på 619 prosent fra 129.664 passasjerer.

Den totale passasjertrafikken (RPK) vokste med 1.269 prosent, mens den totale kapasiteten (ASK) ble styrket 904 prosent.

Kabinfaktoren var opp 19 prosentpoeng til 71,3 prosent.

Yielden (inntekten per flydde setekilometer) var på 54 øre i desember, ned 32 prosent fra 79 øre i samme periode året før. Inntektene per tilgjengelige setekilometer (RASK) var 38 øre, ned 8 prosent fra 42 øre i desember 2020.

Coronatiltak

Norwegians kapasitet var i desember ni ganger høyere enn på samme tid året før, og flyselskapet opererte i løpet av måneden i snitt 48 fly.

Men selv om det er en signifikant økning fra samme periode året før, ble også desember måned sterkt preget av myndighetspålagte tiltak og restriksjoner.

– Jeg er glad for å kunne slå fast at vi har truffet bra med planlegging og gjennomføring av ruteprogrammet for desember, sier Norwegian-sjef Geir Karlsen i en kommentar.

Han påpeker at selskapet også denne jule- og nyttårshelgen måtte planlegge ut fra lavere etterspørsel, og fyllingsgraden er bra også for desember.

– Samtidig merker vi naturlig nok effekten av Omicronviruset og nye tiltak og restriksjoner i inn- og utland, påpeker han.