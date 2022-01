Lavprisselskap bekrefter planene om å kjøpe 50 nye fly

Det amerikanske lavprisselskapet Allegiant Air bekreftet onsdag planene om å kjøpe 50 nye Boeing 737 MAX til en listepris på 5,5 milliarder dollar, cirka 49 milliarder kroner, melder Reuters.

Ordren markerer, ifølge en analytiker Reuters har vært i kontakt med, en markant opptrapping fra lavprisselskapet, som opererer innenlands i USA. Tidligere har det hovedsakelig benyttet brukte Airbus-fly.

Allegiant «har hatt et av de sterkeste comebackene blant amerikanske flyselskaper», skriver Jefferson-analytikeren Sheila Kahyaoglu i et notat, og legger til at ordren er et bevis på at fritidsreiser vil overgå jobbreiser fremover.

Det Las Vegas-baserte selskapet vil ta levering av 30 737 MAX 7-fly og 20 737 MAX 8-200-fly, og vil med det bli det første selskapet i USA som sikrer seg den store 8-200-varianten, sier selskapets finansdirektør Greg Anderson til Reuters.

10 fly skal leveres i 2023, 24 nye kommer i 2024 og de siste 16 har levering i 2025.

Boeing-aksjen er opp 0,7 prosent det siste året, men ned 34,9 prosent de siste tre årene. Allegiant Travel Company-aksjen er ned 2 prosent det siste året, men opp 62,9 prosent de siste tre.