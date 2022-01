Advokater som representerer «hundrevis» av institusjonelle investorer har gått til massesøksmål mot flyprodusenten Airbus i en nederlandsk domstol. De krever 300 millioner euro, cirka 3,01 milliarder kroner, i erstatning fordi de mener Airbus har opptrådt uredelig, melder Reuters.

Saken, som er lagt frem av Foundation for Investor Loss Compensation 3. januar ved Haag tingrett, går ut på at investorene led tap etter å ha kjøpt aksjer i Arbus som ble overpriset fordi selskapet holdt tilbake informasjon om korrupsjon i selskapet.

Saken navngir også regnskapsselskapene KMPG og Ernst & Young som tiltalte.

En talsperson for Airbus sier til Reuters at selskapet ikke vil kommentere pågående rettssaker. I tredjekvartalsrapporten uttalte flyprodusenten at den hadde «god grunn til å forsvare seg mot anklagene».

KMPG og Ernst & Young har ville ikke svare på Reuters henvendelser.

I dokumentasjonen fremgår det at antallet institusjonelle investorer som vil slutte seg til stiftelsen er «ventet og stige», og at etter hvert som flere blir med så «vil erstatningssummen øke».

Rettssaken er satt til 6. april.