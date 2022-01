– Vi er snart de eneste i Norge som tror på Erik Braathen, sier forvalter Jan Petter Sissener, som gjennom selskapet Sissener styrer Canopus-fondet.

Sissener var gjest i Økonominyhetene for å snakke om fondets utvikling det siste året og hva han tror om markedet i år.

Et av temaene vi kom inn på i samtalen var luftfart, hvordan Canpus-fondet har tradet i tegningsretter til Flyr og hvorfor han fortsatt har troen på selskapet.

Flyr gjennomfører nå en emisjon der selskapet henter in nye 250 millioner kroner for å «reetablere» selskapets finansielle buffer. Mens selskapet hentet kapital til 5,0 kroner per aksje under børsnoteringen i fjor, er emisjonskursen denne gang satt til 0,95 kroner.

Onsdag 19. januar klokken 16:30 går fristen ut for å handle tegningsretter i emisjonen på Oslo Børs. Fristen for å tegne seg for aksjer går ut fredag den 21. januar ved børsslutt.

Sissener mener Flyr vil stå seg langt bedre enn en stor konkurrent:

– Jeg er sikker på at kursen i SAS går i null før Flyr, sier Sissener.

Han er ikke i tvil om at SAS og konsernsjef Anko van der Werff er nødt til å lansere en restruktureringsplan:

– Jeg tror ikke. Det er nødt til å komme, sier Sissener.

Se klippet der Sissener prater om flyaksjene over eller se hele intervjuet med Sissener her: