Diva Dugnad selger tegningsretter i Flyr

Tirsdag kveld varslet Diva Dugnad AS at selskapet har solgt seks millioner tegningsrettigheter i Flyr for 0,228 kroner stykket. Onsdag ettermiddag meldte selskapet at det har solgt ytterligere 12,85 millioner tegningsretter i flyselskapet for 0,1355 kroner stykket.

«Nettoprovenyet fra salget av tegningsrettene er ment å brukes av Diva Dugnad til å tegne aksjer i fortrinnsrettsemisjonen», skriver Flyr i en børsmelding.

Bak Diva Dugnad finner vi storaksjonær Erik Braathen.