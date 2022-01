Lavere tap enn ventet, men fremtidsutsiktene er langt mørkere enn tidligere

United Airlines har kuttet kapasitetsanslaget og advarer mot høyere kostnader fremover, til tross for at tapet ble lavere enn ventet i fjerde kvartal. Omicron-utviklingen får skylden for nedjusteringen, melder Reuters.

Chicago-selskapet opplyser om at prioriteten fremover vil være å matche kapasiteten med etterspørselen, og kapasitetsmålet for 2022 er anslått til å bli lavere enn i 2019, fremfor en tidligere estimert vekst på fem prosent.

Målet er å gjenopprette en pre-pandemisk kapasitet på 82-84 prosent dette kvartalet, med tilhørende inntekter på 75-80 prosent av 2019-nivået. Samtidig venter det høyere kostnader enn det hadde i 2019.

Driftsproblemer

Vinterstormer og høye smittetall har skapt problemer for flere amerikanske flyselskaper, deriblant United Airlines. Bare på én dag meldte nesten en tredjedel av Uniteds bemanning på Newark Liberty International Airport om at de var smittet, ifølge Reuters.

Forrige uke meldte selskapet om at 3.000 ansatte var smittet.

Utfordringene har ført til at flere flyselskaper har kuttet flyruter og kansellert flyvninger. United Airlines regner derfor med at de estimerte kostnadene for inneværende kvartal vil være 14-15 prosent høyere enn i samme periode i 2019.

Flyselskapet meldte om et tap på 1,60 dollar pr. aksje i fjerde kvartal, som er langt lavere enn tapet på 7,00 dollar pr. aksje i fjerde kvartal 2020. Omsetningen kom inn på 8,19 milliarder dollar, sammenlignet med 3,4 milliarder i 2020, som var over konsensus på 7,97 milliarder.