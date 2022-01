Avinor besluttet i dag å utsette utbyggingsvedtaket for Bodø lufthavn. Utsettelsen er midlertidig utsatt med 12 måneder, noe som betyr at den nye lufthavnen tidligst står ferdig siste halvdel av 2029.

Den prosjekterte lufthavnen i Bodø er svært sentral både for lokalsamfunnet, Avinor og ikke minst forsvaret. Pandemien har imidlertid satt Avinor i en alvorlig økonomisk situasjon, noe som gjør at selskapet mener det er uforsvarlig å påta seg risikoen en slik beslutning innebærer nå.

Opprinnelig ble Avinors bidrag estimert til 1,8 milliarder kroner, noe som nå er økt til 2,2 milliarder kroner. I tillegg til dette må Avinor dekke prosjektrisiko på opp mot 1 milliard kroner. Resultatet av dette er at den finansielle risikoen til selskapet er betydelig økt.

Avinor beklager utsettelsen og har stor forståelse for at prosjektet er avgjørende for byens videreutvikling. Konsernsjef Abraham Foss avslutter med at Avinor er positivt innstilt til prosjektet og ønsker at det blir gjennomført.