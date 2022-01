Lufthansa er i samtaler om en italiensk flyavtale

Lufthansa har innledet samtaler om å sikre en eierandel på 40 prosent i det italienske flyselskapet ITA Airways, som overtok virksomheten til Alitalia i oktober i fjor, ifølge to kilder med kjennskap til forhandlingene Reuters har vært i kontakt med.

Samtalene mellom de partene pågår fortsatt og utfallet er enda ikke kjent. Prislappen for eierandelen skal være ett av temaene det diskuteres om.

En talsperson for Lufthansa ville ikke gi noen kommentar til Reuters, men gjentok den offentlige uttalelsen fra Lufthansa om at det har vært åpen for et potensielt samarbeid med ITA.

Lufthansa-aksjen er opp 9,9 prosent den siste måneden.