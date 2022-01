Flypassasjeravgiften utsettes til sommeren

Partiene ble enige om coronakrisepakken før helgen og den behandles i Stortinget mandag.

– Dette er en bransje som har fått det veldig krevende med restriksjonene og reisebegrensningene. Regjeringen ønsker å stille opp for luftfarten og alle de som jobber i den, og dette avgiftsfritaket vil gjøre det litt mindre vanskelig for dem i tiden som kommer, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i en epost til NTB.

SV ønsket i utgangspunktet å gjeninnføre flypassasjeravgiften som planlagt, men i forhandlingene ble det enighet om at dette utsettes til 1. juli. Endringen har tilbakevirkende kraft, slik at flyselskapene heller ikke betaler avgift for flygninger i perioden fra 1. januar og framover heller.

Det er beregnet at utsettelsen koster staten 880 millioner kroner.

NTB