Norwegian gjenåpner base og skal rekruttere 270 kabinansatte

Norwegian Air Shuttle gjenåpner sin base for kabinansatte på Arlanda og starter rekrutteringen av rundt 270 kabinansatte som forberedelse til sommersesongen, ifølge en melding onsdag.

– Vi er veldig glade for nå å være tilbake på Arlanda og kan åpne vår base for kabinansatte. Til tross for den økende smittespredningen de siste månedene, er vi positive til den kommende sommersesongen og derfor bygget opp vårt rutenett fra Arlanda med 54 direktedestinasjoner i forkant av sesongen, sier konsernsjef Geir Karlsen.

De nyansatte begynner i jobb i mars 2022 og starter flyvninger i april.

(TDN Direkt)