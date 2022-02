Ryanair tapte nesten like mye som ventet

Lavprisflyselskapet Ryanair fikk et nettoresultat på minus 96 millioner euro i tredje kvartal av regnskapsåret 2022, mot minus 306 millioner samme periode året før.

Ifølge Reuters var nettoresultatet på linje med konsensusforventningen på minus 101 millioner euro.

Omsetningen ble 1,47 milliarder euro i perioden, mot 341 millioner euro året før.

Ryanair venter fortsatt å ta et tap på mellom 250 til 450 millioner euro i 2022.

Selskapet opprettholder videre guiding for trafikktall på rett under 100 millioner passasjerer i 2022.

Det skrives videre i rapporten at det vil trenges en betydelig prisstimulering til lavere priser fremover for å gjenopprette kabinfaktoren, som ble påvirket av nedgangen i bestillinger over jul- og nyttårsperioden på grunn av omikron.

«Utsiktene for prising og avkastning for helåret 2022 er svært usikre», heter det.

