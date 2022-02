SAS åpner ny base i Bergen

SAS har etablert SAS Link, som vil åpne base i Bergen denne sommeren med mindre jetfly av typen Embraer E195.

SAS gjennomfører store endringer i hele organisasjonen for å tilpasse seg markedet etter pandemien.

Selskapet omorganiserer virksomheten for å være konkurransedyktig i et marked som ser veldig annerledes ut enn før pandemien – med færre forretningsreisende, høyere andel fritidsreisende og økt konkurranse. Det krever blant annet mindre fly med lavere kostnad og utslipp enn de SAS bruker på noen av innenlandsrutene i dag, heter det.

«Denne sommeren er det ventet at mange vil reise igjen når samfunnet etter hvert åpnes etter pandemien. For å møte denne etterspørselen vil SAS rekruttere 600 piloter, kabinansatte og bakkepersonell frem mot sommeren. Dette inkluderer ansettelser ved den nye basen i Bergen, hvor det skal ansettes om lag 100 nye medarbeidere lokalt for å sikre et omfattende nettverk på Vestlandet», heter det i pressemeldingen.

Antall fly som vil bli stasjonert i Bergen avhenger av fremtidig etterspørsel.

TDN Direkt