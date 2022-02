Undertegnet rekordstor flyordre i Det hvite hus

Qatar Airways har lagt inn en rekordstor ordre på 34 nye Boeing 777X fraktfly, samt en overraskende ordre på 737 MAX passasjerfly, i en avtale som er verdt 30 milliarder dollar, cirka 265 milliarder kroner, melder Reuters.

Avtalen ble undertegnet i Det hvite hus av Qatar Airways-sjefen Akbar Al Baker under et besøk i Washington fra blant annet Qatars regjerende emir, Tamim bin Hamad Al Thani. Ordren sendte Boeing-aksjen opp 5,1 prosent.

34 77Xer er den største enkeltordren som har tikket inn på fraktflyene så langt. Innkjøringen av flyene er likevel forsinket med mer enn tre år, til slutten av 2023. Flyene er også planlagt satt i drift i 2027.

For å sikre ordren fremfor Airbus har Boeing gått med på å konvertere en tredjedel av Qatars eksisterende ordre for 60 77X passasjerfly, som det for tiden er mindre etterspørsel etter, til fraktfly.

Med ordren på plass vil den amerikanske flyprodusenten opprettholde mer enn 35.000 amerikanske jobber, ifølge Reuters.