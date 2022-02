Fullere fly for Ryanair

Ryanair Group fraktet 7,0 millioner passasjerer i januar, mot 1,3 millioner samme periode året før, melder selskapet onsdag.

Kabinfaktoren var 79 prosent i januar, mot 69 prosent januar året før.

Lavprisflyselskapet la mandag denne uken frem et noe mindre underskudd enn ventet i sitt regnskapsmessige tredje kvartal, og gjentok guidingen av et underskudd for helåret 2022 på 250-450 millioner euro.

Ryanair ser for øvrig for rundt 100 millioner passasjerer i 2022.

(TDN Direkt)