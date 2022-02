Norwegians trafikktall for januar viser at om lag 640.000 passasjerer fløy med Norwegian. Økningen er betydelig sammenlignet med samme måned i fjor, men langt under desembertallene på 930.000 passasjerer.

«Flytrafikken i januar har vært preget av lavsesong i tillegg til utbredelsen av omicronviruset og tilhørende myndighetspålagte tiltak og restriksjoner», skriver Norwegian i en melding, som årsak til nedgangen.

– Vi vet at oppdemmet reiselyst er stor, og nye signaler om gjenåpning av samfunnet i stadig flere land virker positivt inn på hvordan reisende planlegger og bestiller reiser for denne våren og sommeren sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

Norwegian hadde 637.376 passasjerer i januar, mot 74.224 i januar i 2021.

Fyllingsgraden var på 70 prosent. Kapasiteten (ASK) var 1.298 millioner setekilometer, mens faktisk passasjertrafikk (RPK) var 905 millioner setekilometer.

I januar hadde Norwegian i gjennomsnitt 45 fly i drift, og 99,2 prosent av oppsatte flyvninger ble gjennomført, og punktligheten var på 85,9 prosent.