Færre reiste med SAS

SAS fraktet i januar totalt 758.000 passasjerer, noe som tilsvarer en oppgang på 169,9 prosent fra samme periode i fjor. Det er imidlertid en nedgang på 25 prosent mot desember.

– Det er ingen overraskelse at omicron hadde innvirkning på etterspørselen denne måneden, med ytterligere restriksjoner som innførtes i våre hovedmarkeder, sier SAS-sjef Anko van der Werff i en kommentar.

Han påpeker at vinteren generelt sett er lavsesong i flybransjen og at usikkerheten rundt pandemiens utvikling fortsetter. På lengre sikt merker imidlertid SAS at etterspørselen øker i takt med at restriksjonene lettes.

Flyselskapet melder om en oppgang i den regulære passasjertrafikken (RPK) på 309,8 prosent i januar, sammenlignet med samme periode i fjor.

For den totale trafikken (regulær og charter) var økningen i RPK på 347,7 prosent.

Kapasiteten målt i ASK (antall setekilometer) steg totalt 174,1 prosent i januar, mens kabinfaktoren endte opp 19,0 prosentpoeng til 49,0 prosent.

Valutajustert yield falt i januar 29,20 prosent til 0,89 svenske kroner, mens valutajustert PASK var opp 20,4 prosent til 0,50 svenske kroner.