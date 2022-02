Det amerikanske flyselskapet Southwest Airlines gjeninnfører salg av alkohol på flyvningene sine denne måneden etter en tørkeperiode på nærmere to år, melder Reuters.

De fleste amerikanske flyselskapene sluttet med salg på flyene under innenlandsflyvninger i pandemien for å unngå at passasjerer skulle ta av og på seg maskene unødvendig mye.

Southwest Airlines stengte ned alkoholsalget i mars 2020, men vil begynne å selge alkoholholdig drikke igjen fra 16. februar, på flyvninger som er lengre enn 283 kilometer lange.

Fagforeningen som representerer mange av flyvertene til Southwest Airlines er ikke fornøyd med endringen, og mener den «både er usikker og uansvarlig».

«TWU Local 556 er rasende over at Southwest Airlines åpner for salg av alkohol. Vi har informert ledelsen om at det å åpne alkoholsalget mens munnbindpåbudet fortsatt gjelder vil kunne føre til manglende overholdelse og unødvendige problemer», sier Lyn Montgomery, president for TWU Local 556, til Reuters.