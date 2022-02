Dobling og halvering for Avinor

1.877.869 passasjerer ble registrert ved Avinors flyplasser i januar, mer enn en dobling fra januar i fjor, men samtidig en halvering fra januar 2019, før coronapandemien.

Veksten var på 123,1 prosent fra januar i fjor, mens fallet fra januar 2019 var på 50,7 prosent.

«Vi ser en økning i passasjerer i januar på de internasjonale rutene, spesielt fra Norges største knutepunkt, Oslo lufthavn. Utlandstrafikken er nå omtrent like stor som innenriksrutene fra hovedflyplassen. Dette til tross for omikronviruset, som preger samfunnet for øyeblikket», heter det i en kommentar fra Avinors direktør for trafikkutvikling, Gaute Skallerud Riise.

Han mener økningen kan ha sammenheng med høy vaksinasjonsgrad, coronasertifikat og generelt økt reiselyst i befolkningen.

De fire store

Ved Oslo lufthavn var det en passasjervekst på 413,1 prosent på utenriksflyvningene, til 410.531 passasjerer. Innenriksrutene hadde en vekst på 106,7 prosent, til 429.332.

Ved Bergen lufthavn ble det registrert 192.224 passasjerer på innenriksruter, en økning på 73,9 prosent. På utenriksrutene var det en vekst på 446,9 prosent til 66.043 passasjerer.

I Stavanger var det 77,4 prosents vekst innenriks, til 91.779 passasjerer, mens utenlandstrafikken økte med 340,7 prosent til 39.611 passasjerer.

Trondheim lufthavn registrerte 140.130 passasjerer på innenriksruter, en økning på 91,7 prosent, og 21.845 reisende på utenriksruter, en vekst på 561,0 prosent.