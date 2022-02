Problemer med myndighetene – skroter deal til mange milliarder

Den amerikanske produsenten av forsvarsmateriell, Lockheed Martin, skrapet søndag planene om å kjøpe rakettmotorprodusenten Aerojet Rocketdyne for 4,4 milliarder dollar, cirka 39 milliarder kroner, på grunn av motstand fra konkurransemyndighetene, melder Reuters.

Federal Trade Commision (FTC) gikk til sak for å blokkere avtalen i slutten av januar og begrunnet det med at Lockheed kunne benytte oppkjøpet til å svekke andre forsvarsaktører. Missilprodusenten Raytheon Technologies er blant selskapene som tydelig har vist motstand mot oppkjøpet.

Lockheeds adm. direktør James Taiclet sa at oppkjøpet ville ha forbedret effektiviteten og kuttet kostnader for den amerikanske regjeringen. Et av argumentene for bedre vilkår for den amerikanske regjeringen var blant annet at Lockheed mener det allerede står for 33 prosent av Aerojets salg.

Rakettmotorene som er laget av Aerojet benyttes i alt fra USAs forsvarssystem til Stinger-missiler. Kundelisten består blant annet av Pentagon, NASA, Boeing, Lockheed Martin, Raytheon og United Launch Alliance.

Hvis saken hadde havnet i retten ville det vært den første påviste fusjonsutfordringen på flere tiår, ifølge FTC.