Airbus spår et behov for mer enn 17.600 nye fly i Asia- og Stillehavsregionen de neste 20 årene, melder Bloomberg. Dette vil i så fall stå for over 40 prosent av den global etterspørselen Airbus ser for seg i perioden.

Mye av behovet henger naturligvis sammen med et økende reisebehov i takt med gjenåpningen etter coronapandemien. I tillegg skal eldre og mindre drivstoffeffektive fly byttes ut.

Den europeiske flyprodusenten mener den regionale trafikken vil være tilbake på 2019-nivåer mellom 2023 og 2025. Samtidig spår Airbus en dobling av regional luftfrakt, og dermed en høy etterspørsel også etter fraktfly.

Tror Kina blir drivkraft

Rundt 2/3 av de 17.600 flyene vil trolig være av mindre størrelse – som Airbus A220 og A320. Målet er å produsere 65 A320-fly i måneden innen andre halvår 2023, og øke dette til 75 innen andre halvdel av 2020-tallet.

Kina ventes ifølge nyhetsbyrået å bli en stor vekstdriver, i tillegg til India og Vietnam.

– Vi håper ennå å sluttføre ytterligere transaksjoner med kinesiske kunder. De er under press, og må bli med på festen eller risikere ikke å ha tilstrekkelig kapasitet til å oppfylle sine behov, sa kommersiell direktør Christian Scherer til pressen i forkant av Singapore Airshow.

Han åpner for at noen store rederier og logistikkselskaper kan være interessert i fraktfly. CMA CGM, verdens tredje største container-rederi, la før jul inn en ordre på fire A350F-fly.