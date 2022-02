Flyselskap har signert leieavtale for elektriske fly-taxier

Flyselskapet AirAsia avduket onsdag planene for en taxi-tjeneste med fly i Sørøst-Asia etter å ha signert en uforpliktende avtale med utleieselskapet Avolon for minst 100 elektriske Vertical Aerospace VX4 fly, melder selskapet i en pressemelding.

Tony Fernandes, adm. direktør i AirAsias morselskap Capital A, sier til Reuters at flyvningene kan starte opp innen 2025. Han antyder også at regulatoriske myndigheter i Malaysia og Indonesia mest sannsynlig vil godkjenne flyvninger før Indonesia, Thailand og Filippinene.

Fernandes legger til at kunder som vil benytte delingstjenesten i fremtiden vil kunne bestille gjennom AirAsias mobilapp, og at det vil fungere på samme måte som å booke vanlige flyvninger.

«Vi ønsker ikke at det skal være et eksklusivt produkt, men at alle skal kunne bruke det», sier han til Reuters.

Vertikal satsning

Avolon bestilte 500 VX4-fly fra Vertical Aerospace i fjor og har siden plassert 90 prosent av flyparken hos AirAsia, Japan Airlines og Brasils Gol og Grupo Comporte.

FRAKT: Vertical Aerospace VX4 kan frakte inntil fire passasjerer. Vertical Aerospace

VX4 er et lite elektrisk fly med fire propeller montert horisontalt som betyr at det kan ta av rett opp fra bakken. Flyet har plass til fire passasjerer pluss én pilot og skal ha en rekkevidde på rundt 160 kilometer.

Avolon-sjef Domhnal Slattery, som også er styreleder for Vertical Aerospace, har uttalt at de første VX4-testflyvningene vil starte i april.