Doblet inntektene – tapte mer

Fjerde kvartal ble hemmet av omicronviruset, men Flyr melder at utviklingen likevel har gått etter planen og la til to fly til flåten mot slutten av kvartalet. Da har selskapet samme kapasitet som i desember etter å ha senket antall fly i drift til tre i januar. I snitt hadde selskapet 1,5 fly i drift i kvartalet.

Fyllingsgraden ble særlig svekket som følge av omicronvarianten av coronaviruset og myndighetspålagte restriksjoner, ifølge kvartalsrapporten. Sammenlignet med tredje kvartal økte imidlertid fyllingsgraden fra 38 prosent til 54,1 prosent i fjerde kvartal.



Flyr Q4 (Mill. kr) Q4/21 Q3/21 Driftsinntekter 86,1 39,6 EBITDAR (driftsresultat før leasing) −162,4 −142,8

Driftsresultat −183,3 −155,5 Resultat etter skatt −187,3 −162,3

Selskapet mer enn doblet inntektene til 86,1 millioner kroner mot 39,6 millioner i tredje kvartal. 3,3 millioner av disse stammer fra tilleggsinntekter.

Økte utgifter til lønn, drivstoff og avgifter sørget imidlertid for at driftsresultatet ble svekket til et tap på 183,8 millioner kroner. Foregående kvartal endte tilsvarende post med et tap på 155,5 millioner kroner.

Flyr brente 248 millioner av kassabeholdningen fra oppstarten og frem til utgangen av september. 152 millioner kroner rant ut av kassen i tredje kvartal og i fjerde kvartal ble 152,8 millioner svidd av.

Bunnlinjen endte på minus 187,3 millioner kroner mot et tap på 162,3 millioner i tredje kvartal.

Dobler kapasiteten

Selskapet har bestilt 6 nye 737-8-fly som har planlagt levering fra første kvartal til juni 2022, med opsjon på ytterligere 4 maskiner med levering i 2023. Dersom opsjonene innløses vil selskapet ende på 12 fly i løpet av 2022 – og vil dermed nå guidingen på mellom 12 og 18 fly innen året er omme.

I rapporten skriver selskapet at det ser at driften vil bli bedret som følge av de nye flyene sammenlignet med å drive de nåværende 737-800-flyene.

Flyr målsetter en CASK (totale driftsutgifter delt på tilgjengelige setekilometer) ekskludert drivstoff på mellom 0,41 kroner og 0,43 kroner i andre halvdel av 2022, gitt 12 fly i produksjon – og avhengig av rutenettverket.

I fjerde kvartal var CASK ekskludert drivstoff på 0,70 kroner – en økning på 0,09 kroner fra tredje kvartal. Det kommer som følge av lavere utnyttelsesgrad av flyene i drift.